Bekir Bozdağ: Hükümetimiz hangi sözü verdiyse yaptı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Bozdağ, taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili olarak "AK Parti hükümetleri bugüne kadar hangi sözü verdiyse yaptı. Bu konuda hükümetimizin verdiği sözlerden birisidir" açıklamalarında bulundu.



Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuzda daha önce defalarca görüşüldü. Bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatı verildi ve bu çalışmalarda son noktaya gelindi. İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır" dedi.

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