Bekir Bozdağ konuşuyor

Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

"3 yüz bin civarında Arakanlı var TİKA vasıtası ile yardım gönderdik. Recep Akdağ Beyefendi Türkiye'de Arakan için yapılan yardımdan bahsetti. Ben buradan bütün vatandaşlarımızı yardım etmeye davet ediyorum. İnsani ihtiyaçlar için yardımda bulunmalıyız. Daha önce 2011'de Somali için Türkiye yardım elini uzatmıştı. Kızılay ve sivil toplum örgütleri bu yardımları ulaştırmıştık. Aziz milletimizi yardıma davet ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Önce işe bakmak lazım. Kılıçdaroğlu eğer terörü 4 yıl içinde bitirecekse önce kol kola yürüdüğü kişilerden başlamalıdır. Adalet Yürüyüşünde nasıl kol kola olduklarını görüyoruz. Önce bir oraya mesafe koyması lazım. Daha önce hendek terörü vardı. PKK hendekler kazdı. Sayın Kılıçdaroğlu da hendeğin ötesindekilere arkadaşlar dedi. Önce dili değiştirmesi lazım."

"Ayrıca elinde bir prıojesi varsa açıklamasında fayda var Terörde verdiğimiz mücadele, gazilerimiz, şehitlerimiz var. Eğer elinde bir formül varsa ortaya koysun. Demokratik açılım projesi hükümetin attığı önemli politikalardır. Özel öğretim kurumlarında Kürtçe'nin öğretilmesi önemli adımlardandır. Önemli ve cesur kararlar alınmış ve yerine getirilmiştir. Şuan da PKK terör örgütü hiçbir dönemde olmadığı kadar kayıp vermişti. Terörün belini kıran önemli bir mücadeler vermişti. Terörün belini kıran önemli adımlar kuran SİHA'ların teöre karşı kullanılmasını eleştiren milletvekili CHP'li vekildir, Sayın Kılıçdaroğlu da gereken sözü söyleyecektir. AK Parti hükümetleri demokrasiye ölümüne sahip çıkan bir hükümettir. "

"Demokrasiye gerçek anlamda sahip çıkma deyince CHP'yi hiç göremedik. Siyasette kavag olmaması lazım. Halkın gönlünü alarak iktidar olmak lazım. Eline silah alıp siyaset yapan birileri mi var Türkiye'de? İktidara alternatif politikalar üreterek iktidar olunur. Bakarsanız kullandıkları dil meşru değil kavgayı çağrılştıran bir dil. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kavga yapmaya değil halkın gönlüne girecek politikalar geliştirmeye davet ediyorum. Kavga ediyorlar böyle bir şey olabilir mi? AK Parti kavga ederek gelmedi."

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARI VE ZAFER ÇAĞLAYAN HAKKINDA VERİLEN KARARLAR

"Türkiye ile İran arasındaki ticaeri ilişkiler hukuka uygun. Ulusal ve uluslararası hukuka aykırı bir işlem yoktur. Türkiyenin bütün ticari işleri hukuka uygundur, suç olan bir iş yoktur. Sayın Bakanımızın işine karıştığı hadise şu. 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'bnün yapmak istediğini Amerikan yargısı ile gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bildiğiniz gibi sahet belgelerler bir hukuk darbesine teşebbüs edildi. Ve değerlendirrerek takipsizlik kararı verilmiştir. TBMM Komsiyonu araştırmış ve Yüce Divana göndermemiştir. Türkiye bunu es geçmemiş hem yargı hem TBMM değerlendirmiştir. Bunun bir kumpas olduğu gün gibi ortadadır. New York Bölge Eyalet Başsavcısının elindeki belgeler FETÖ tarafından kendilerine iletilmiştir. Ben soruyorum FBI yetkilsii bu belgeleri kimden aldı?"