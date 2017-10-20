Başbakan Yardımcısı Bozdağ, PKK/ PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşının posterini asmasına ilişkin, "Ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir." dedi.

AA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK/PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asmasına ilişkin, "Ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir ve terör örgütü, 'biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri var' diyen Amerika'yı biz buradayız diye yalanlamışlardır. Ortaya çıkan bu durum SDG'nin PKK yektir PYD ve YPG olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile Amerika ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarım ortaya çıkan bu gerçek, Amerika'yı tekzip eden durum karşısında bugüne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış gidişten döner" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesine ilişkin, "Ankara Büyükelçisi'nin bize göre eksik veya yanlış bilgilendirmesi sonucu ortaya çıkan bir sorunla Türkiye ile Amerika karşı karşıya. Ankara'da yapılan bu görüşme her iki tarafın olayın esası hakkında karşılıklı birbirini bilgilendirmeleri ve doğru verilerin paylaşılmasına yol açmıştır. Yapıcı olarak geçmiştir ve taraflar görüşme sonuçlarını hükümetlerine aktararak oradan yeni bir irade almak üzere ayrıldılar. Umarız ki kısa bir süre sonra bu sorun aşılır" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, müftülük nikahının kayıt dışı evliliklerin önüne geçeceğini de ifade eden Bozdağ,"Kadınların aleyhine resmi nikahsız birlikteliğin oluşmasını önleyecek. Ve kadının hukukunu mağduriyetini önleyecek son derece önemli ve yerinde bir değişikliktir. Tabi burada çocuk yaştaki evliliklerin önün açılacak falan şeklinde, çok evliliklerin önün açılacak şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin söyledikleri yalanlar var. Bazı kadın dernekleri de buda konuda yalan söylüyorlar. Çünkü kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Bir defa çocuk yaştaki evliliklerin önünü açılması söz konusu değil. Çünkü evlenme yaşı medeni kanunda neyse, odur. Burada bir değişiklik yok. Evlenme yasaklarında bir değişiklik yok. Evlenme engellerinde ve şartların bir değişiklik yok. Dünkü hukuk neyse, bugünkü hukukta, yarınki hukukta aynı hukuktur. Bu nedenle çocuk yaşta evlenmelerin önünün açılması diye bir şey yoktur. Kıyılacak nikah resmi nikah olduğu için birden çok evliliğinde olması değildir. Çünkü bizim medeni yasamıza göre bir kişi sadece bir kişi ile evli olabilir. Resmi nikahta sadece bir kişiye kıyılabilir" şeklinde konuştu.

"İSTEYEN MÜFTÜYE KIYDIRIR, iSTEYEN KÖYDE MUHTARA"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'lilerin hür iradesini kullanarak istediğine nikah kıydırabileceğini hatırlatan Bozdağ,"Kişi özgür bir şekilde neye inanıyorsa onu yapacaktır. İnanmıyorsa onun gereğini yapacaktır. Laik devletler bunun koruyucusu ve teminatını olacaktır. Müftülüklerin kıyacakları nikahlar bu anlamda laikliğe bir aykırılık oluşturmaz. Çünkü kimseyi müftülüklere nikah kıymayı zorlayan bir yasa yok. İsteyen müftüye gider nikahını kıydırır isteyen köyde muhtara gider nikahını kıydırır. İsteyen belediye başkanına, nüfus müdürüne ya da belediye başkanını yetki verdiği memura giderek nikah kıydırabilir. İsteyen de gidip müftüye nikah kıydırabilir. Sayın Kılıçdaroğlu veya CHP'liler veya başka vatandaşlarımız müftüye nikah kıydırmak istemeyebilir. Başka birisine gidip nikah kıydırabilir veya hiçbir ayrım yapmadan o gün kim müsaitse ona gidip nikah kıydırabilir. Burada tamamen vatandaşlarımızın tam hürryiyeti vardır. Hür iradesiyle tercihlerine saygı vardır. Vatandaşın önüne mevcut seçeneklerin yanına yeni bir seçenek ortaya koymuştur. Zorlama söz konusu değildir. Batı ülkeleri laik ülkeler ama orada din adamları ne yapıyorlar. Resmi nikah kıyabiliyorlar. Orada laikliğe aykırı olmuyor. O zaman Almanya'da laikliğe aykırı olmayan bir nikah Türkiye'de din adamı olan müftüler nikah kıydığı zaman nasıl laikliğe aykırı olur. Laiklik tanımı özü değişebilir mi değişmiyor" ifadelerine yer verdi.

"NİKAH KIYMA YETKİSİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLSEYDİ KİMSE İTİRAZ ETMEZDİ"

Bozdağ, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"CHP eğer bu resmi nikah kıyma yetkisi ilçe tarım müdürüne diyelim ki tapu müdürüne verilmiş olsa bunlara hiçbir itirazı olmazdı. Çok net itiraz müftülerin nikah kıymasınadır. Din adamının nikah kıymasından rahatsızlık duyuyor. Yoksa başka bir şeyden bir rahatsızlığı yok. Tapu müdürü kıysa rahatsızlık duymazdı. Biz CHP'nin bu rahatsızlığını biliyoruz ne kadar başka gerekçeler söyleseler de bu yanlışını biliyoruz. Bu da bildik CHP'nin kendini tekrarından başka bir şey değil. Çünkü dini konular ve ya din adamları dinle ilgili ne olursa olsun CHP hemen işin başında onun karşısında duran bir pozisyon alıyor. Bu parti değişmedi ama inşallah değişmeyeni halk değiştirecektir diye düşünüyorum. Bu yeni düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Meclisimizden geçti vatandaşlarımız şimdi yeni bir imkana kavuşmuş oldu" dedi.