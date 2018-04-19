Giresunlu 90 yaşındaki Bekir Demiralp, 72 yıldır fındık ağacı dallarını kullanarak ördüğü sepetleri satarak geçimini sağlıyor.

AA'nın haberine göre merkeze bağlı Kemaliye köyünde yaşayan 5 çocuk ve 8 torun sahibi Demiralp, gençlik yıllarında babasından öğrendiği sepet örücülüğüne ilerleyen yaşına rağmen devam ediyor.

Giresun'da sepet örücülüğü sanatının son temsilcilerinden olan Demiralp, AA muhabirine, 72 yıldır özellikle fındık taşımak için kullanılan sepetlerden ördüğünü söyledi.

Demiralp, sepetleri, fındık ağacının dallarını kullanarak hazırladığını anlattı, "Ailemi 18 yaşından beri evde yaptığım sepetleri satarak geçindirdim. Sağlık sorunlarım nedeniyle eskisi gibi çalışamıyorum ancak yine de sipariş üzerine sepet örmeye devam ediyorum." dedi.

İşini sevdiğinin altını çizen Demiralp, kentleşmenin etkisiyle sepete duyulan ihtiyaç ve ilginin her geçen yıl azaldığını ifade etti.

Demiralp, ahşap örgü sepetlerin geçmiş yıllarda tarımla uğraşanlar tarafından bir çok iş için kullanıldığını dile getirerek, günümüzde ise plastik sepetlerin daha çok tercih edildiğini aktardı.

"SANATIMA OLAN SEVGİM HİÇ AZALMADI"

Yaşının ilerlemesine rağmen sanatına duyduğu sevginin hiç azalmadığını vurgulayan Demiralp, "Bir sepeti ortaya çıkarmam iki, bazen de üç günümü alıyor. Geçmişte bir günde bitirebiliyordum ancak artık mümkün olmuyor. Yaşım ilerledi ve sağlık sorunlarım var. O nedenle zorlanıyorum." diye konuştu.

Demiralp, ömrü yettiğince mesleğini sürdürmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Buralarda mesleği sürdüren tek kişi ben kaldım. Geçmişte kardeşim de dahil çok kişi sepet örüyordu. Ancak örgü sepetlere ilgi azalınca onlar bu işi yapmaktan vazgeçtiler. Ben bırakmıyorum ve ömrün yettiği sürece bu kültürü yaşatmaya devam edeceğim. Sepet örücülüğü bölgemizin önemli el sanatlarından. Bu nedenle de devam edebildiğim kadar edeceğim."

Demiralp, eşi ile yaşadığı evin bahçesinde ördüğü sepetleri ebatlarına göre 10 ila 160 lira arasında değişen fiyatlardan sattığını sözlerine ekledi.

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