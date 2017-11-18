Beklenen buluşma gerçekleşti: Hariri ile Macron bir araya geldi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan başbakanlığı görevinden istifasını açıklayan Saad Hariri'yi kabul etti.

Elysee Sarayı'nda gerçekleşen kabul basına kapalı gerçekleşti.

Macron ve Hariri'nin görüşmesinin ardından Hariri'nin eşi ve oğlu Elysee Sarayı'na geldi. Macron, Hariri ve ailesiyle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Hariri'ye hava alanında Lübnan'ın Paris büyükelçisi Rami Adwan karşıladı. Karşılamada Fransa'dan herhangi bir görevli bulunmadı. Hariri'yi havaalanından alan arabalarda Lübnan ve Fransa bayrakları kullanılmadı. Hariri Paris'te ofis müdürü Nader Hariri ve İçişleri Bakanı Nihad al-Mashnouq ile görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Saad Hariri'yi başbakan olarak karşılayacağını söylemişti.

Resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirmişti.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

Hariri Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı yayında hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifa etmişti. Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından alıkonulduğu iddiaları ise İran ile Suudi Arabistan arasında gerginliğe sebep oldu.

HARİRİ, SALI GÜNÜ ÜLKEYE DÖNECEĞİNİ AÇIKLADI

Lübnan Başbakanlığından istifa eden Said Hariri'nin, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'ye "Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hariri, eşiyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşmasının ardından Avn'ı telefonla arayarak "22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söyledi.

Meclis Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada da Hariri'nin Berri'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde kutlamalara katılmak için ülkeye döneceğini vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Parti Genel Başkanı Dürzi lider Velid Canbolat da Paris'e ulaşmasının ardından Hariri'yi telefonla aradığını belirtti.

Canbolat açıklamasında, Hariri'yi arayarak başarı temennisinde bulunduğunu ve yakın zamanda Lübnan'a dönmesini istediklerini ifade etti.

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