Beklenen buluşma gerçekleşti: Hariri ile Macron bir araya geldi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan başbakanlığı görevinden istifasını açıklayan Saad Hariri'yi kabul etti.
Elysee Sarayı'nda gerçekleşen kabul basına kapalı gerçekleşti.
Macron ve Hariri'nin görüşmesinin ardından Hariri'nin eşi ve oğlu Elysee Sarayı'na geldi. Macron, Hariri ve ailesiyle öğle yemeğinde bir araya gelecek.
Hariri'ye hava alanında Lübnan'ın Paris büyükelçisi Rami Adwan karşıladı. Karşılamada Fransa'dan herhangi bir görevli bulunmadı. Hariri'yi havaalanından alan arabalarda Lübnan ve Fransa bayrakları kullanılmadı. Hariri Paris'te ofis müdürü Nader Hariri ve İçişleri Bakanı Nihad al-Mashnouq ile görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Saad Hariri'yi başbakan olarak karşılayacağını söylemişti.
Resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirmişti.
Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.
Hariri Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı yayında hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifa etmişti. Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından alıkonulduğu iddiaları ise İran ile Suudi Arabistan arasında gerginliğe sebep oldu.
HARİRİ, SALI GÜNÜ ÜLKEYE DÖNECEĞİNİ AÇIKLADI
Lübnan Başbakanlığından istifa eden Said Hariri'nin, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'ye "Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söylediği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hariri, eşiyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşmasının ardından Avn'ı telefonla arayarak "22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söyledi.
Meclis Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada da Hariri'nin Berri'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde kutlamalara katılmak için ülkeye döneceğini vurguladığı aktarıldı.
Öte yandan Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Parti Genel Başkanı Dürzi lider Velid Canbolat da Paris'e ulaşmasının ardından Hariri'yi telefonla aradığını belirtti.
Canbolat açıklamasında, Hariri'yi arayarak başarı temennisinde bulunduğunu ve yakın zamanda Lübnan'a dönmesini istediklerini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.