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"Pioneering Spirit beklediğimizden daha hızlı bir şekilde döşeme işini gerçekleştiriyor. Mavi Akım dönemine göre tabi ki teknoloji de daha ileri düzeyde. Böyle bir gemi fırtınalı zamanlara, büyük dalgalara karşı da oldukça donanımlı oluyor. Hatta Pioneering Spirit’in boru döşeme hızı günde normal hızı olan 4 kilometreyi aşarken, 1 Kasım 2017'de bir günde 5,15 kilometre boru döşeyerek bir rekora imza attı. Her aşama, yüksek mühendislik ve teknoloji standartlarıyla gerçekleştiriliyor."