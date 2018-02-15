e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti için milyonlarca vatandaşın bekleyişi sona erdi. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti ile birlikte e-Devlet sistemleri kilitlendi ve sistem geçici süreyle askıya alındı. Daha sonrasında yapılan açıklamalarda sistemin kısa süre içinde erişime açılacağı ve teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti olan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmeti, erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş dün gece saatlerinde kullanıma yeniden sunulan e-Devlet soyağacı sorgulama hizmetine akın etti. Kısa süreli olsa da yoğunluk yaşandı ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir çökme sorunu yaşanmadı.
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e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİNDE YENİ SİSTEM
Sistem üzerinden soyağacını görüntülemek isteyen vatandaşlar, Alt Üst Soy Bilgisi sayfasına giderek soy bilgilerinin gönderilmesi için bir talep bırakıyor ve ardından bırakılan bu talep doğrultusunda e-Devlet sisteminden vatandaşın doğrulanmış cep telefonuna veya doğrulanmış mail adresine bilgilendirme mesajı gidiyor.
Bu mesajla birlikte de soyağacı bilgisi vatandaşa ulaştırılıyor. Böylece vatandaşlar, herhangi bir çökme/kilitlenme sorununa maruz kalmadan soyağacı bilgisine erişim sağlayabiliyor.
e-DEVLET ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet soyağacı sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığı yoluyla giriş yapmak gerekmektedir. Bu seçeneklerden biriyle e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra, arama kutucuğuna "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" yazmak ve soyağacı sorgulama hizmetine giriş yapmak gerekmektedir.
İkinci aşamada sistem talebinizi alacak ve soyağacı raporunuzu oluşturmaya başlayacak. Raporunuz oluşturulduktan sonra da sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize veya cep telefonunuza bilgilendirme mesajı gönderilecek.
Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.
Mesaj gönderildikten sonra da Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama işleminiz tamamlanmış olacak ve soyağacı raporunuz erişiminize açılacak.
SAATTE 200 BİN "ALT-ÜST SOY RAPORU" ALINDI
"Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı.
"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu.
Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.
e-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR, UNUTULAN ŞİFRE NASIL YENİLENİR?
e-Devlet soyağacı sorgulama hizmetinin erişime açılmasıyla birlikte henüz e-Devlet kullanmayan milyonlarca vatandaş, e-Devlet şifresinin nasıl alınacağını araştırırken, şifresini unutan vatandaşlar da unutulan e-Devlet şifresinin nasıl yenileneceğini araştırıyor.
e-Devlet şifresi almak için;
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı ile birlikte PTT merkezlerine gitmeniz gerekmektedir. PTT merkezlerinden yapacağınız başvuru ile anında e-Devlet şifreniz oluşturulacak ve size şifrenizi içeren zarf teslim edilecektir. İlk defa PTT'den e-Devlet şifresi alacak olan vatandaşlardan 2 lira ücret tahsil edilmektedir.
e-Devlet şifresi, alındıktan sonra güvenlik açısından ve unutulmaması için değiştirilmelidir. Öte yandan yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da, elçilik ve konsolosluk yardımıyla ücretsiz olarak e-Devlet şifrelerini alabilirler.
e-Devlet şifresini sıfırlamak için;
Unutulan e-Devlet şifresini sıfırlamak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan en basiti, e-Devlet hesabınıza kayıtlı olan cep telefon numarasını veya e-posta adresini kullanarak şifre sıfırlamaktır.
Eğer e-Devlet hesabınızda daha önceden doğrulanmış bir cep telefonu veya e-posta adresi bulunuyorsa, e-Devlet'in şifre sıfırlama bağlantısı yoluyla cep telefonunuza veya e-posta adresinize yeni şifre talep edebilirsiniz.
e-DEVLET ŞİFRE SIFIRLAMA BAĞLANTISI İÇİN TIKLAYINIZ
Ancak hesabınızda doğrulanmış bir cep telefonu veya e-posta adresi bulunmuyorsa da e-Devlet'e diğer giriş yöntemleriyle (mobil imza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığı) giriş yapabilirsiniz. Eğer mobil imza, e-İmza, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, sisteme bu yollardan biriyle girip şifrenizi değiştirebilirsiniz.
Öte yandan bunlardan hiçbirine erişiminiz yoksa, PTT merkezlerinden yeni şifre almanız gerekmektedir. Alacağınız her şifre başına 4 lira ücret tahsil edilmektedir.
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