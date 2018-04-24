Beko kurutma makineleri çamaşır derdine son veriyor

Beko kurutma makineleri ile çamaşırlar dış ortamdaki is, toz, kötü koku ve polenlere maruz kalmadan temiz bir şekilde kuruyor. Ev içinde makinesiz kurutmada olduğu gibi ortama nem verilmediğinden kullanıcının sağlığı için son derece ideal oaln Beko kurutma makineleri, giysilerin daha yumuşak olmasını ve kolay ütülenmesini sağlıyor.

Beko kurutma makineleri çamaşır asma ve toplama derdine son veriyor. Ayrıca Beko 1+35 ay vade seçeneği ile yeni kurutma makinelerine sahip olma imkanı sunuyor.

D 86 HP Yoğuşturmalı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Beko D 86 HP kurutma makinesi A+++ enerji sınıfında bulunuyor ve 8 kg kurutma kapasitesine sahip. Akıllı nem sensörü, AquaWave tambur, Woolmark, değiştirilebilir kapak yönü, yorgan kurutma, yünlü kurutma ve havalandırma programlarıyla dikkat çeken üründe sessiz programı ve bebek programı da bulunuyor.

D 90 HP Yoğuşturmalı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Beko D 90 HP kurutma makinesi A++ enerji sınıfında bulunuyor ve 9 kg kurutma kapasitesine sahip. Akıllı nem sensörü, AquaWave tambur, SteamTherapy- Buhar programları, ProScent Teknoloji- Özel koku seçenekleri , değiştirilebilir kapak yönü, yorgan kurutma programlarıyla dikkat çeken üründe bebek programı da bulunuyor.

D 80 HP Yoğuşturmalı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Beko D 80 HP kurutma makinesi A++ enerji sınıfında bulunuyor ve 8 kg kurutma kapasitesine sahip. Akıllı nem sensörü, AquaWave tambur, değiştirilebilir kapak yönü, özellikleri bulunan üründe havalandırma programı, bebek programı, gömlek 30 programı ve kot programı ile zaman erteleme 0-24 saat özelliği de yer alıyor.

D 70 HP Yoğuşturmalı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Beko D 70 HP kurutma makinesi A+ enerji sınıfında bulunuyor ve 7 kg kurutma kapasitesine sahip. Akıllı nem sensörü, AquaWave tambur, özellikleri bulunan üründe havalandırma programı, bebek programı, gömlek 30 programı ve kot programı ile zaman erteleme 0-24 saat özelliği de yer alıyor.