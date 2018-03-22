Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvalaşvili ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

AA'nın haberine göre, Margvalaşvili ile Lukaşenko, başkent Tiflis'te, cumhurbaşkanlığı sarayında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konuları ele alındı.

Görüşmelerin ardından Margvalaşvili ile Lukaşenko, Belarus ile Gürcistan arasında vizelerin kaldırılmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Ortak basın toplantısında konuşan Margvelaşvili, Lukaşenko'nun Gürcistan'ı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.

Lukaşenko ise Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı anlayış ve saygı üzerine kurulduğunu ifade etti.

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