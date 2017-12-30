Belçika’nın Planckendael Hayvanat Bahçesi’nde Noel günü dünyaya gelen yavru filin annesinin yardımıyla attığı ilk adımlar herkesi heyecanlandırdı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 23 aylık bir hamilelik sürecinin ardından gerçekleşen doğum anı hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından filme alındı.

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