Belçika'da eski milletvekiline 'Yahudi toplama kampları' cezası

Laurent Louis adlı eski milletvekili, 2015'te, Holokost'ta öldürülen Yahudi sayısı hakkındaki yorumları nedeniyle 20 bin dolar para ve 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Louis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, para ve hapis cezasının, Yahudi toplama kampına zorunlu ziyarete çevrildiğini duyurdu.

Mahkemenin bu kararına göre, Louis'in, Auschwitz-Birkenau adlı toplama kampını 5 yıl boyunca yılda birer kez ziyaret etmesi ve deneyimlerini yazması gerekiyor.

Aşırı sağcı olarak bilinen Louis, "İfadelerim nedeniyle kırdığım kişilerden özür diliyorum. Şimdi tek yapacağım şey toplama kamplarına gidip deneyimlerimi yazmak olacak. Böylelikle günahlarımdan arınacağım. Mahkeme benim iyi bir yazar olduğumu fark etmiş olmalı." ifadelerini kullandı.

Nazi ideolojisine destek vermek ya da Holokost'u inkar etmek, Belçika'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde cezai yaptırımı olan suçlar kapsamına giriyor.

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