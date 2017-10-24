Belçika'da madeni para basılmayacak

Belçika Kraliyet Darphanesi, bugün itibarıyla madeni para basımına son verdi.

Belçika federal hükümeti, aldığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda bugün itibarıyla madeni para basımına son verildiğini açıkladı.

Açıklamada, 43 darphane çalışanının Maliye Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde istihdam edileceği belirtildi.

Belçika Kraliyet Darphanesi, 1832 yılından beri ülkede kullanılan paraları basmaktan sorumluydu. Darphane, Belçika frangından euroya geçiş sonrasında sadece madeni para basımı gerçekleştirebiliyordu.

Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerde banknotlar Avrupa Merkez Bankası’nca (ECB) tedavüle sokuluyor. Madeni para basımı ise ECB'nin miktar kontrolünde euro bölgesi ülkelerinin yetkisinde gerçekleştiriliyor.

Euro para biriminde 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 avro/sent ile 1 ve 2 euroluk madeni paralar bulunuyor. Her euro madeni paranın yazı kısmı bütün üye ülkelerde aynı şekilde basılırken, tura kısmı ilgili ülkelerce belirleniyor.

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