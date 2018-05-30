Belçika'da saldırı: 2 polisi öldüren saldırgan 'cezaevinde radikalleşti'

- Reuters

Belçika'nın Liege kentinde polisin silahını alan bir saldırgan iki kadın polisle yoldan geçen bir sivili öldürdü. Ardından bir kadını rehin alıp civardaki okula saklanan saldırgan çıkan çatışmada öldürüldü.

Savcılık olaya 'terör saldırısı' olarak yaklaşıldığını açıkladı. Benjamin Herman isimli 35 yaşındaki saldırganın hapishanede radikalleştiği belirtiliyor.

Öldürülen iki kadın polisin yaşlarının 45 ve 53 olduğu, park halindeki aracında otururken öldürülen kişinin ise 22 yaşında bir erkek olduğu kaydedildi.

Saldırganın polisleri bıçakladığı ardından da silahlarını ele geçirerek vurduğu aktarıldı.

Saldırganın öldürülmesi ile sonuçlanan operasyonda 4 polisin de yaralandığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, 1982 doğumlu Benjamin Herman isimli zanlının uyuşturucu satıcılığı, hırsızlık ve saldırı suçlarından cezaevine girdiğini söyledi.

Saldırganın cezaevinden "iş araması için" izinli olarak dışarı bırakıldığı ve eylemi bu sırada gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, saldırganın daha önce de izinli olarak cezaevinden çıktığını ve bu çıkışı için de şüphe duymayı gerektirecek bir durum bulunmadığını söyledi.

Ancak ülke medyasında yer alan haberlerde saldırganın radikkaleştiği ile ilgili bilginin 1 yıldır güvenlik kaynaklarında bulunduğu aktarılıyor.

Liege'de daha önce de saldırı olmuştu

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan Liege, Almanya sınırına yakın bir sanayi merkezi.

2011'de yine Liege'de düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı. O saldırıyı düzenleyen kişi daha sonra intihar etmişti.

Belçika genelinde 32 kişinin öldüğü ve IŞİD'in üstlendiği 2016'daki Brüksel saldırılarından bu yana güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

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