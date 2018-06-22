Belçika - Tunus maç önü

Dünya Kupası 2018 Grup G maçında Belçika ile Tunus, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Ev sahibi Belçika, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tunus, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 127 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Belçika kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Tunus sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Belçika son haftadaki Tunus müsabasında 1-0 kazandı.

Tunus ise Belçika karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Belçika, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Belçika, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.