Belçika ile Tunus, Dünya Kupası G Grubu'nda tarihlerinde 4. kez birbirlerine rakip oluyor.

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BELÇİKA - TUNUS: 0 - 0

İlk yarı oynanıyor

SAAT: 15:00

HAKEM: Jair Marrufo

STAT: Spartak

YAYIN: TRT 1

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku

TUNUS: Ben Mustapha, Syam Ben Youssef, Meriah, Bronn, Maaloul, Badri, Sassi, Skhiri, Khaoui, F. Ben Youssef, Khazri

2018 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu mücadelesinde karşılaşacak Belçika ile Tunus, tarihlerinde 4. kez birbirlerine rakip oluyor. Bu maç öncesinde Belçika'nın 3 puanı bulunurken, Tunus henüz puanla tanışamadı.

İLK MAÇ 26 YIL ÖNCE

Belçika ile Tunus arasındaki ilk mücadele 26 Şubat 1992'de Tunus'ta oynandı. Hazırlık karşılaşmasını ev sahibi takım 2-1 kazandı.

İki takım Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda ise grup aşamasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Belçika o şampiyonada 5 puanla gruptan çıkarken, Tunus tek puanını Belçika karşısında aldı ve son sırada kaldı.

Rekabette son karşılaşma ise 4 yıl önce gerçekleşti. Brüksel'de oynanan hazırlık maçını Belçika 1-0 kazanmayı bildi.

BELÇİKA, 43. MAÇINDA!

FIFA dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Belçika, şampiyonadaki 43. maçını oynayacak.

Avrupa ekibi geride kalan 42 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.

55 gol atan Belçika, kalesinde ise 66 gol gördü.

TUNUS 14. MAÇINDA

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta bulunuyor.

Tunus, Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Tunus, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı.

Afrika ekibinin Dünya Kupalarında attığı 9 gol de farklı isimlerden geldi.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

MAÇ TAKVİMİ

> 28 Haziran (TSİ: 21.00): İngiltere - Belçika (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)

> 28 Haziran (TSİ: 21.00): Panama - Tunus (Mordovia Arena - Saransk)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

BELÇİKA İLK ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞMAK İSTİYOR!

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika Milli Takımı, kupada ilk şampiyonluğuna uzanmak istiyor.

İngiltere, Tunus ve Panama ile G Grubu'nda yer alan Belçika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

İspanyol teknik adam Roberto Martinez'in 2016'dan beri başında olduğu Belçika, Avrupa elemelerinde Yunanistan, Bosna Hersek, Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Cebelitarık'ın yer aldığı H Grubu'nda mücadele etti.

10 maç sonunda 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan toplayan Belçika, 43 gol atarken yalnızca 6 gol yediği grubu lider bitirerek adını 13. kez Dünya Kupası finallerine yazdırdı.

Belçika, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika: 0-3

Belçika-Bosna Hersek: 4-0

Cebelitarık-Belçika: 0-6

Belçika-Estonya: 8-1

Belçika-Yunanistan: 1-1

Estonya-Belçika: 0-2

Belçika-Cebelitarık: 9-0

Yunanistan-Belçika: 1-2

Bosna Hersek-Belçika: 3-4

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

TAKIM O G B M A Y Av P Belçika 10 9 1 0 43 6 37 28 Yunanistan 10 5 4 1 17 6 11 19 Bosna Hersek 10 5 2 3 24 13 11 17 Estonya 10 3 2 5 13 19 -6 11 Kıbrıs Rum Kesimi 10 3 1 6 9 18 -9 10 Cebelitarık 10 0 0 10 3 47 -44 0

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın en büyük liglerinde top koşturuyor.

Elemelerde gösterdiği performans göz önünde bulundurulursa turnuvanın gizli favorilerinden biri olduğu söylenebilecek Belçika'nın savunması, Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen ve Jan Vertonghen'e emanet.

Orta sahasında Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Kevin De Bruyne gibi dinamik oyuncuların bulunduğu Belçika'nın forvet oyuncuları ise Avrupa'nın yıldız isimleri Eden Hazard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi ve Dries Mertens.

Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan önemli isimlerinden biri de kaleci Thibaut Courtois.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 12 kez katıldı.

1930, 1934 ve 1938'de yapılan ilk 3 organizasyonda ilk turdan öteye gidemeyen Belçika, İspanya 1982'de 2. tura, bir sonraki turnuva Meksika 1986'da ise kupa tarihindeki en iyi derecesi yarı finale yükseldi.

Belçika futbolunun "altın jenerasyonu" olarak kabul edilen kadrosunda, Ceulemans, Gerets, Pfaff ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Scifo'yu barındıran takım, finalde Almanya'yı mağlup ederek kupayı kaldıran Maradonalı Arjantin'e 2-0 yenildi. Üçüncülük maçında da Fransa'ya kaybeden Belçika, Meksika 1986'yı dördüncü tamamladı.

Katıldığı son turnuvada (2014) çeyrek finalde elenen Belçika, Dünya kupalarında 41 maç yaptı. Bu maçlardan 14'ünü kazandı, 18'sinden mağlubiyetle ayrıldı, 9 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 52 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

Belçika'nın organizasyon geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final

KADROSU

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)

Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur)

Forvet: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)

TUNUS, GRUPTAN ÇIKMANIN PEŞİNDE

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Takımı, 5. kez katıldığı turnuvada gruplardan çıkmayı ilk kez başarmak istiyor.

Belçika, Panama ve İngiltere ile G Grubu'nda yer alan Tunus'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Tunus'un eski milli futbolcularından Nabil Maaloul'un çalıştırdığı Tunus, Afrika elemeleri 2. turunda Moritanya'yı iki maçta da 2-1 mağlup ederek 3. turda grup aşamasına kaldı.

Üçüncü turda Demokratik Kongo, Gine ve Libya ile mücadele eden Tunus, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puan toplayıp, namağlup lider olarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

Her iki turda toplam 8 maçta 15 gol atan ve kalesinde 6 gol gören Tunus, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla elde etti:

2. tur

Moritanya-Tunus: 1-2

Tunus-Moritanya: 2-1



3. tur

Tunus-Gine: 2-0

Libya-Tunus: 0-1

Tunus-Demokratik Kongo: 2-1

Demokratik Kongo-Tunus: 2-2

Gine-Tunus: 1-4

Tunus-Libya: 0-0

Takım O G B M A Y Av P Tunus 6 4 2 0 11 4 7 14 Demokratik Kongo 6 4 1 1 14 7 7 13 Libya 6 1 1 4 4 10 -6 4 Gine 6 1 0 5 6 14 -8 3

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Tunus'ta Nabil Maaloul, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Youssef Msakni ve Naim Sliti gibi oyuncular ön plana çıkıyor.

Takımın yıldız ismi ise Wahbi Khazri. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Elyess Skhiri de Tunusluların büyük beklentisi olan bir başka isim.

Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. sırada yer alıyor.

Dünya Kupası'nda sürpriz peşinde olacak Tunus'un kadrosunun önemli bölümü Fransa ve Suudi Arabistan kulüplerinde kariyerlerini sürdüren oyunculardan oluşuyor. Tunus'un kadrosunda Kasımpaşalı Siyam Ben Youssef de bulunuyor.





DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Tunus Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 12 maç yapan Tunus, bunlardan sadece birini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Son 2 turnuvayı kaçıran Tunus, Dünya Kupası tarihi boyunca 8 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

Tunus, 1978, 1998, 2002 ve 2006'da katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

KADROSU

Kaleci: Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), Moez Hassen (Chateauroux), Aymen Mathlouthi (Al Baten)

Savunma: Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Gent), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahly), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek)

Orta saha: Anice Badri (Esperance), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli Riyadh), Ghaylene Chaalali (Esperance), Ahmed Khalil (Club Africain), Saifeddine Khaoui (Troyes), Ferjani Sassi (Al Nasr), Ellyes Skhiri (Montpellier), Naim Sliti (Dijon), Bassem Srarfi (Nice)

Forvet: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq), Saber Khalifa (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes)