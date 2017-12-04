Belçikalı Ravago'dan Türkiye'ye Ar-Ge merkezi yatırımı

Plastik, kauçuk ve kimyasal maddeler alanında dünyanın bir numaralı servis sağlayıcısı Ravago Group’un, Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi içinde, 4 bin metrekare alan üzerine 3,5 milyon Dolarlık yatırım ile inşa ettiği Ar-Ge merkezi açıldı. 50 farklı ülkede, 200’den fazla ofisi bulunan Belçika merkezli Ravago Group, 4,5 milyon ton satış hacmine sahip. Türkiye’nin 2. büyük petrokimyasal üreticisi Ravago Türkiye ise, bu hacmin %10'dan fazlasını oluşturuyor.

Merkezin açılışında konuşan ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Ravago Petrokimya Ar-Ge Genel Müdürü Leonardo Bellomo, şunları söyledi:

"Amerika, Çin ve Rusya gibi teknoloji devi ülkeler için inovasyon üssü olarak faaliyet gösterecek olan ve petrokimya sektöründeki birçok alt dalı biraraya getiren Ar-Ge merkezimiz, bu özelliği ile bir ilki gerçekleştiriyor. Merkezde 30'dan fazla uzman görev alacak. Beyin takımımız ise 20 Türk mühendisten oluşuyor. 20 Türk mühendisimizin çalışmaları sayesinde tüm dünyaya bilgi ve deneyimlerimizi ihraç edeceğiz. Haziran ayında faaliyete geçen merkezimizde 5 aylık sürede 5 farklı proje üretildi. Bu projelerden 2 tanesi TÜBİTAK tarafından kabul edilirken, diğer 3 proje için görüşmelerimiz devam ediyor"

"1.2 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz"

Grup'un ve Ravago Türkiye’nin yeni yatırım çalışmalarını ve hedeflerini anlatan Ravago Türkiye ve Ortadoğu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan ONUR ise şöyle konuştu:

“Ravago Türkiye olarak bu yılı 1 milyar dolar ciro ile kapatıyoruz. Önümüzdeki yıl üretimden ihracata toplamda %18’lik büyüme ile 1,2 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz. Ravago Türkiye şu anda 169 bin metrekarelik fabrika alanı üzerinde yer alan 3 üretim tesisi ile 280 bin tonluk üretim kapasitesine sahip. 2018 yılında EPS, taş yünü ve mühendis plastiklerinde kapasite artırımına gideceğiz. Önümüzdeki dönemde RPU kapasite artırımı ve modernizasyonu için İzmir Aliağa bölgesinde 38 milyon Euro’luk bir yatırımla 75.000 m2 kapalı alanda hizmet verecek full otomasyonlu bir üretim tesisini bitiriyoruz. Yakın vadede ise, Doğu Anadolu Bölgesi'nde taş yünü üretim tesisi açmayı planlıyoruz. Avrupa’nın 2. seramik yünü yatırımını tamamladık. 2018'de yüksek performanslı cam yünü yatırımımızı yaparak, Türkiye sanayisi ve lider endüstrileri için bir başka ilki hayata geçireceğiz.”