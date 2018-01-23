Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada’nın konuğu olan başarılı oyuncu Belçim Bilgin Erdoğan, çok samimi açıklamalar yaptı.

Henüz 23 yaşındayken Yılmaz Erdoğan ile nikah masasına oturan Belçim Bilgin Erdoğan, o günlerde kendisine “BKM’nin gelini” gözüyle bakıldığını söyledi “İsteseydim BKM’nin bütün filmlerinde, dizilerinde oynardım” dedi. Eşi Yılmaz Erdoğan’la 2013 yılında kamera karşısına geçen Belçim Bilgin Erdoğan, o günlerde neler yaşadığını, eşiyle aynı filmde oynadığından dolayı seyirci tarafından nasıl acımasızca eleştirildiğini ilk defa tüm samimiyeti ile anlattı. Kelebeğin Rüyası filminin hikayesini eşi Yılmaz Erdoğan ile ilk tanıştıkları günlerde nasıl ortaya çıkardıklarını, ikisi için önemini anlattı.

Belçim Bilgin

doğa rutkay