Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili sosyal medyadan canlı yayında fabrikayı şikayet etti

Karabük'te 5 çelik üreticisi tarafından baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak üzere kurulan, yılda 200 bin tona yakın baca tozundan 50 bin ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip tesis, yaklaşık 6 yıldır Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor.
SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPTI
DHA'nın geçtiği habere göre; Karabük Belediye Başkanı Vergili, söz konusu fabrika sahasında zehirli atıkların usulsüz yöntemlerle nakledildiğini, bu durumun insan sağlığını tehdit ettiğini ileri sürdü. Başkan Vergili, fabrika sahasını ziyaret edip usulsüz yapıldığını ileri sürdüğü çalışmayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı.
Fabrikanın çalışma koşullarını takipçileriyle paylaşan Başkan Vergili, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle Karabük Valisi Kemal Çeber Bey'i, Karabük savcılarını, Çevre ve Şehirclik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Bey'i göreve davet ediyorum. Bu yapılan işlem tamamen usulsüz ve insan haklarını ihlal eden bir işlemdir. Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan Bey, çekmiş olduğumuz videoyu izlesin ve bu fabrikanın hangi kriterlere uygun olup olmadığını değerlendirdikten sonra bu fabrikayı kapatıp kapatmayacaklarına karar verip Karabüklüler'e de düşüncelerini bildirmelerini dilerim. Şu anda bu zehirli atık malzemeleri, açık kasa vasıtalara yükleyerek sevkiyatlarını yapmaktadırlar. Bu sevkiyatların ise şu anda nereye gittiği belirsizdir. Şu anda hiçbir norm ve kriterlere uygun olmayan bir yükleme ve çalışma esasları içinde işlerine devam etmektedirler. Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri'nin bu sahalarında açık işlem ayrışma ve öğütme yapma işlemleri de yapılmaktadır. Bunları da dikkate almalarında fayda vardır. Biran evvel bu fabrikaların kapatılmasını kendilerinden talep ediyoruz."
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