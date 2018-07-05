47 gündür Karaman Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde uyutulan 16 yaşındaki Davut Şimşek, akşam saatlerinde fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Şimşek’in cenazesi tedavi gördüğü hastanenin morguna koyulurken, yarın sabah yapılacak olan otopsinin ardından cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 20 Mayıs Pazar günü Türk Dünyası Kültür Parkı’nda meydana geldi. 16 yaşındaki Davut Şimşek, öğle saatlerinde arkadaşları ile Çeltek Mahallesi Dağ Oteli mevkisinde bulunan ve yapımı halen devam eden Türk Dünyası Kültür Parkı'na gitti. Şimşek, serinlemek için park içinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki suni gölete girdi. Göletin ortalarına doğru giden Şimşek, biranda arkadaşlarının gözü önünde suda çırpınmaya başladı. Bunun üzerine arkadaşları çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşlar ise durumu ambulans, itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gölette çırpınan çocuğu çıkarmak istedi ancak onlar da boğulma tehlikesi yaşadı. O sırada parktaki çalışmaları inceleyen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, ambulans sesini duyunca hızla göletin bulunduğu yere gitti.

Çalışkan, çocuğun çırpındığını görünce gölete atlayarak çocuğu sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa kalp masajı yapmaya başladı. Bilinci kapalı olan ve kalp atışı alınamayan çocuk için ekipler yoğun çaba harcadı. Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen çocuk ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık ekiplerinin müdahalesini izleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan gözyaşlarını tutamamıştı.