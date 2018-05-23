Belediye başkanlarına vekillik yolu

AK Parti’de milletvekili olmak isteyen 14’ü üç dönemlik toplam 15 belediye başkanı görevlerinden istifa etmişti. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre bu belediye başkanlarından 7’si listelere girmeyi başardı. İstifa eden 8 belediye başkanı ise listeye giremedi. Mart 2019’a kadar görevini yürütebilecekken risk alan bu 8 isim, hem başkanlıktan hem de milletvekilliğinden oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’yken istifa eden Tahir Akyürek, üç dönemdir bu görevi yürütüyordu. Akyürek, Konya’dan ikinci sıra adayı oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden üç dönemlik Yusuf Ziya Yılmaz ikinci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise üçüncü sırada yer aldı. Üç büyükşehir belediye başkanının da TBMM’ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

8’İ DIŞARIDA KALDI

Üç dönemdir Bilecik Belediye Başkanlığı’nı yürüten Selim Yağcı, Bilecik’te listenin ilk sırasına yerleşti. Yine üç dönemlik olan ve istifa etmeseler görev süreleri Mart 2019’a kadar sürecek olan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç liste dışı kaldı.

Tamamı üç dönemlik olan 9 ilçe belediye başkanından İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul ikinci bölge 12’nci sıradan, Hatay Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi 4’üncü, Sinop Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün ise 2’nci sıradan aday gösterildi.

Manisa Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Ordu Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Kütahya Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Antalya Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan Suphi Daşdan aday gösterilmedi.

Belediye başkanlığından istifa eden isimlerin yerine belediyelerde seçim yapıldı. Bu nedenle istifa eden isimlerin eski görevlerine dönmeleri de mümkün olmuyor.

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