Belediye başkanlarından sonra sıra bürokraside

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olağan koşullarda Mart 2019’daki yerel seçimler, kasımdaki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimine kadar, belediye başkanlıklarının yanı sıra bürokraside de kapsamlı bir değişim ve yenilenme hareketini hayata geçirecek.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre erken seçim öngörülmüyor ama koşulların bunu zorlaması da göz ardı edilmiyor. Özü itibarıyla AK Parti, yerel yönetimlerden devlet bürokrasisine kadar 2019’a her kademenin hazırlanması için bir projeksiyon ortaya koymaya çalı- şıyor. Kurumların yeniden yapılandırılması da dahil, devlete bürokrasisinde acil ve gerekli olanlar dışında bakanlıklardan gelen atama kararnameleri, talepler bekletiliyor. Mutabakat veya ön onayı alınmayan hiçbir kararnamenin gönderilmemesi konusunda kurumlara ve bakanlıklara talimatlar verildi.

TEMEL KRİTER UYUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamaları da gösteriyor ki değişim/ dönüşüm süreci öyle uzun zaman aralığına yayılmayacak. Bir an önce istifası istenen belediye başkanlarının, dava bilinciyle hareket edip görevi bırakmaları ve hemen ardından devletin tepe bürokrasisindeki kapsamlı değişimin yapılması planlanıyor. Bu arada kurumlardaki yeniden yapılandırma çalışmasının altyapısı da hazırlanıyor. Yeni dönemin temel kriteri uyum... AK Parti teşkilatlarında en alt kademelerden başlayarak il başkanı-belediye baş- kanı-milletvekili uyumu, bakanlıklar arasında uyum, Cumhurbaşkanlığı-hükümet uyumu, bürokraside uyum, politikalarda uyum... Yeni sisteme uyumsuzluk gösteren, icraatlarıyla halkın tepkisini çeken, kişisel network’larıyla öne çıkan, kendi çıkarlarını ve ikbalini vatandaşın çıkarlarının önünde gören, partinin ilkeleriyle ters düşen; bu süreçte elimine olacak. Değişim sancısız/küstürmeden/yıpratmadan yapılmaya çalışılıyor. Bu nedenle kolay olmuyor...

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