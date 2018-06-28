HT Egeli'de yer alan habere göre, “Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, farklı mahallelerde yapımını tamamladığı 25 yeni park alanı ile dikkat çekiyor. Kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarını tamamladığı parkların yapımını kısa sürede bitirerek hizmete açan belediyenin ilçeye yeşil alan kazandırmaya yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yeni parklar, çocukların güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynayabilecekleri şekilde tasarlanan sentetik zeminli oyun alanları, dekoratif oturma grupları, modern peyzaj düzenlemeleri ve fitness alanları ile büyük beğeni topluyor. Kuşadası Belediyesi, yeni park yapım çalışmalarının yanı sıra 4 yılda 38 parkı bütünüyle yenileyerek çağdaş ve güvenli bir hale getirdi. Yenileme çalışmaları kapsamında parklarda bulunan aydınlatma ve sulama sistemleri, çocuk oyun grupları ve banklar yenileriyle değiştirildi, uygun alanlara yürüyüş yolları ve kameriyeler yapılarak spor aletleri ile kedi evleri yerleştirildi.
TAMAMLANIYOR
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından birisi İkiçeşmelik Mahallesi’nde, diğeri Karaova Mahallesi’nde bulunan 2 yeni parkın yapımına, Karaova Mahallesi Kara Sokak’ta bulunan parkta ise yenileme çalışmalarına başlanırken İkiçeşmelik Mahallesi Kuşadası- Aydın karayolu üzerinde bulunan 4570 metrekarelik alanda sürdürülen Kardeş Şehir Parkı ise tamamlanma aşamasına geldi.
İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Sokak’ta bulunan 1250 metrekarelik, Karaova Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan 1660 metrekarelik yeni parklarda ise zemin düzenleme ve hafriyat çalışmaları sona erdi. Parkta kauçuk zeminli çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alan ve spor aletleri bulunacak. Kuşadası Belediyesi’nin başlattığı açık hava spor alanları projesi kapsamında 44 noktaya 185 parça spor aleti yerleştirdi. Merkezi alanların ve parkların yanı sıra Davutlar, Güzelçamlı, Soğucak, Caferli, Kirazlı, Yeniköy mahallelerine de yerleştirilen spor aletleri halkı sporla buluşturuyor.
HAYVANLAR UNUTULMADI
Sokakta yaşayan hayvanlar için tüm parklara ve sahil şeridine otomatik suluklar yerleştirirken yeni yapılan parklar başta olmak üzere ilçenin 30 noktasına kedi evi yerleştirdi. Kedi evlerinde, mama bölmesi de bulunuyor.
2014-2018 yılları arasında yapılan yeni parklar
1. Fatma Özel Arabul Parkı
2. Özgecan Aslan Parkı
3. Ferhat İlk Parkı
4. Görev Şehitleri Parkı
5. Ali Kulalıoğlu Parkı
6. 7 Eylül Parkı
7. Atatürk Parkı
8. Erdal Eren Parkı
9. Gazi Mustafa Kemal Paşa Parkı
10. Süleyman Demirel Parkı
11. Tarık Akan Parkı
12. Hasan Fıstıkçı Parkı
13. Cebraki Mezarlığı Yanı Parkı
14. Deniz Tutum Parkı
15. Çalım Sitesi Yanı Parkı
16. Aksoy Sitesi Yanı Parkı
17. İlker Sitesi Yanı Parkı
18. Kardeş Şehir Parkı
19. By Wiew Sitesi Yanı Parkı
20. Sargın Sitesi Yanı Parkı
21. Surtel Otel Yanı Parkı
22. Şehit Yarbay Songül Yakut Parkı
23. Karaova Yeni Muhtarlık Yanı Parkı
24. Akbulutöz-4 Sitesi Yanı Parkı
25. Uğur Ayapdın Parkı
2014-2018 yılları arasında yenilenen parklar
1. Mustafa Gürbüz Parkı
2. Gürhan İnan Parkı
3. Özyakan Sitesi Yanı Parkı
4. Bağkur Sokak Parkı
5. Gazi Beğendi Parkı
6. Saçıkara Sokak Parkı
7. Uğur Mumcu Ve Basın Şehitleri Parkı
8. Sait Gürpınar Parkı
9. Yunus Emre Parkı
10. Kasım Yaman Parkı
11. Ahmet Şengülen Parkı
12. Abdi İpekçi Parkı
13. Sönmez Sokak Parkı
14. İzmirli Ali Parkı
15. Şevket Ühelge Parkı
16. Efe Suphi Parkı
17. Murat Sokak Parkı
18. Ölmez 40 Evler Sitesi Yanı Parkı
19. Gaziler Ve Şehitler Parkı
20. Emek Sitesi Yanı Parkı
21. Altın Güvercin Sitesi Yanı Parkı
22. Özgür Sitesi Yanı Parkı
23. Tarihi Su Kemerleri Parkı
24. Çınar Parkı
25. Şehit Polis Ferhat Kaplan Parkı
26. Nazilli Sarraflar Sitesi Yanı Parkı
27. Çam Park
28. Adliye Lojmanları Parkı
29. Ege Venüs Sitesi Yanı Parkı
30. İbrahim Saka Parkı
31. Muhtar Mehmet Alper Parkı
32. Anıt Park
33. Yorulmaz Parkı
34. Ceviz Park
35. Cihan Sokağı Parkı
36. Değirmen Parkı
37. Leftere Canlı Parkı
38. Tirgumures Parkı
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