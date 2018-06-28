HT Egeli'de yer alan habere göre, “Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, farklı mahallelerde yapımını tamamladığı 25 yeni park alanı ile dikkat çekiyor. Kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarını tamamladığı parkların yapımını kısa sürede bitirerek hizmete açan belediyenin ilçeye yeşil alan kazandırmaya yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yeni parklar, çocukların güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynayabilecekleri şekilde tasarlanan sentetik zeminli oyun alanları, dekoratif oturma grupları, modern peyzaj düzenlemeleri ve fitness alanları ile büyük beğeni topluyor. Kuşadası Belediyesi, yeni park yapım çalışmalarının yanı sıra 4 yılda 38 parkı bütünüyle yenileyerek çağdaş ve güvenli bir hale getirdi. Yenileme çalışmaları kapsamında parklarda bulunan aydınlatma ve sulama sistemleri, çocuk oyun grupları ve banklar yenileriyle değiştirildi, uygun alanlara yürüyüş yolları ve kameriyeler yapılarak spor aletleri ile kedi evleri yerleştirildi.

TAMAMLANIYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından birisi İkiçeşmelik Mahallesi’nde, diğeri Karaova Mahallesi’nde bulunan 2 yeni parkın yapımına, Karaova Mahallesi Kara Sokak’ta bulunan parkta ise yenileme çalışmalarına başlanırken İkiçeşmelik Mahallesi Kuşadası- Aydın karayolu üzerinde bulunan 4570 metrekarelik alanda sürdürülen Kardeş Şehir Parkı ise tamamlanma aşamasına geldi.

İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Sokak’ta bulunan 1250 metrekarelik, Karaova Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan 1660 metrekarelik yeni parklarda ise zemin düzenleme ve hafriyat çalışmaları sona erdi. Parkta kauçuk zeminli çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alan ve spor aletleri bulunacak. Kuşadası Belediyesi’nin başlattığı açık hava spor alanları projesi kapsamında 44 noktaya 185 parça spor aleti yerleştirdi. Merkezi alanların ve parkların yanı sıra Davutlar, Güzelçamlı, Soğucak, Caferli, Kirazlı, Yeniköy mahallelerine de yerleştirilen spor aletleri halkı sporla buluşturuyor.

HAYVANLAR UNUTULMADI

Sokakta yaşayan hayvanlar için tüm parklara ve sahil şeridine otomatik suluklar yerleştirirken yeni yapılan parklar başta olmak üzere ilçenin 30 noktasına kedi evi yerleştirdi. Kedi evlerinde, mama bölmesi de bulunuyor.

2014-2018 yılları arasında yapılan yeni parklar

1. Fatma Özel Arabul Parkı

2. Özgecan Aslan Parkı

3. Ferhat İlk Parkı

4. Görev Şehitleri Parkı

5. Ali Kulalıoğlu Parkı

6. 7 Eylül Parkı

7. Atatürk Parkı

8. Erdal Eren Parkı

9. Gazi Mustafa Kemal Paşa Parkı

10. Süleyman Demirel Parkı

11. Tarık Akan Parkı

12. Hasan Fıstıkçı Parkı

13. Cebraki Mezarlığı Yanı Parkı

14. Deniz Tutum Parkı

15. Çalım Sitesi Yanı Parkı

16. Aksoy Sitesi Yanı Parkı

17. İlker Sitesi Yanı Parkı

18. Kardeş Şehir Parkı

19. By Wiew Sitesi Yanı Parkı

20. Sargın Sitesi Yanı Parkı

21. Surtel Otel Yanı Parkı

22. Şehit Yarbay Songül Yakut Parkı

23. Karaova Yeni Muhtarlık Yanı Parkı

24. Akbulutöz-4 Sitesi Yanı Parkı

25. Uğur Ayapdın Parkı

2014-2018 yılları arasında yenilenen parklar

1. Mustafa Gürbüz Parkı

2. Gürhan İnan Parkı

3. Özyakan Sitesi Yanı Parkı

4. Bağkur Sokak Parkı

5. Gazi Beğendi Parkı

6. Saçıkara Sokak Parkı

7. Uğur Mumcu Ve Basın Şehitleri Parkı

8. Sait Gürpınar Parkı

9. Yunus Emre Parkı

10. Kasım Yaman Parkı

11. Ahmet Şengülen Parkı

12. Abdi İpekçi Parkı

13. Sönmez Sokak Parkı

14. İzmirli Ali Parkı

15. Şevket Ühelge Parkı

16. Efe Suphi Parkı

17. Murat Sokak Parkı

18. Ölmez 40 Evler Sitesi Yanı Parkı

19. Gaziler Ve Şehitler Parkı

20. Emek Sitesi Yanı Parkı

21. Altın Güvercin Sitesi Yanı Parkı

22. Özgür Sitesi Yanı Parkı

23. Tarihi Su Kemerleri Parkı

24. Çınar Parkı

25. Şehit Polis Ferhat Kaplan Parkı

26. Nazilli Sarraflar Sitesi Yanı Parkı

27. Çam Park

28. Adliye Lojmanları Parkı

29. Ege Venüs Sitesi Yanı Parkı

30. İbrahim Saka Parkı

31. Muhtar Mehmet Alper Parkı

32. Anıt Park

33. Yorulmaz Parkı

34. Ceviz Park

35. Cihan Sokağı Parkı

36. Değirmen Parkı

37. Leftere Canlı Parkı

38. Tirgumures Parkı