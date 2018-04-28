Belenenses - Braga maç önü

Belenenses ve Braga, 29 Nisan 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Belenenses 34 puanla 12. sırada, Braga 71 puanla 4. sırada bulunuyor. Belenenses, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Braga, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 642. İddaa'da Belenenses kazanır 5.50, berabere biter 3.60, Braga kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Belenenses son haftadaki Rio Ave müsabasında 2-0 yenildi.

Braga ise Tondela maçında 2-0 yenildi.

Belenenses, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Belenenses, kendi sahasında 20 gol attı, 17 gol yedi.

Braga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Braga, deplasmanda 36 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.