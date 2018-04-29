Belenenses - Braga maç önü

Portekiz Premier Lig maçında Belenenses ile Braga, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. 34 puanlı Belenenses 12. sırada bulunuyor, Braga 71 puana sahip ve 4. sırada. Belenenses son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Braga son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 642 kodlu maçı oynayanlar; Belenenses galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 3.60, Braga galibiyet oranı 1.35. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Belenenses son hafta oynanan Rio Ave maçında 2-0 yenildi.

Braga, Tondela karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Belenenses, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Belenenses, kendi sahasında 20 gol attı, 17 gol yedi.

Braga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Braga, 36 gol atarken 18 gol yedi.