Belenenses - Portimonense maçı öncesi rakamlar

Belenenses ve Portimonense, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Belenenses 34 puanla 12. sırada, Portimonense 35 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Belenenses, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Portimonense, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 337 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Belenenses kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Portimonense sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Belenenses son haftadaki Atletico CP müsabasında 2-4 kazandı.

Portimonense ise Oliveirense karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Belenenses, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Belenenses, kendi sahasında 20 gol attı, 18 gol yedi.

Portimonense, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Portimonense 19 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.