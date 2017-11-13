FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu karşılaşmalarında Belfius Mons-Hainaut - Demir İnşaat Büyükçekmece karşı karşıya gelecek. Basketbolda heyecanlı geçecek karşılaşma öncesi Büyükçekmece 1. sırada yer alırken, Belfius Mons-Hainaut 2. sırada yer alıyor. Peki, Belfius Mons-Hainaut - Demir İnşaat Büyükçekmece maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BELFİUS MONS-HAİNAUT - DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Belfius Mons-Hainaut basketbol takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu'nda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk edecek. Mons Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan mavi-beyazlılar, grupta averajla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçını kaybetmesine rağmen diğer 3 karşılaşmadan galip ayrılan Belfius Mons-Hainaut ise averajla 2. sırada bulunuyor.

Belfius Mons-Hainaut oynadığı son 5 maçta 409 sayı atarken, potasında 356 sayı görmüştür.

Demir İnşaat Büyükçekmece oynadığı son 5 maçta 410 sayı atarken, potasında 405 sayı görmüştür.

Belfius Mons-Hainaut - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Christopher Jones 26,5 12,5 3,8 3,3 Garlon Green 24,0 12,8 5,0 2,5 Juvonte Reddic 23,5 14,8 5,3 0,3 Tre Demps 23,3 9,8 1,8 3,0 Idris Lasisi 23,0 4,8 2,0 4,3 Matthew Tiby 22,5 10,0 8,8 1,3 Justin Cage 19,0 2,3 2,3 1,3 Xavier Francois 12,5 2,5 2,3 0,5 Brieuc Lemaire 12,0 4,3 0,5 1,0 Mathieu Houdart 8,3 2,3 1,7 0,3 Zaccharie Mortant 7,0 2,5 1,0 0,0

Demir İnşaat Büyükçekmece - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Bracey Wright 29,7 18,3 4,0 6,3 Vlad Moldoveanu 27,0 9,3 7,0 1,3 Vojdan Stojanovski 26,5 9,3 3,3 2,3 Erving Walker 26,3 12,5 2,0 4,3 Diamon Simpsons 19,5 10,0 5,3 1,0 Merthan Mutlu 19,0 4,3 1,8 1,5 Evaldas Kairys 18,8 10,8 5,3 0,3 Oğulcan Baykan 15,0 6,3 0,8 1,8 Burak Yıldızlı 14,8 6,3 3,3 0,5 Melih Yıldız 9,3 1,3 1,5 0,0 Burak Selen 7,0 0,0 1,7 1,0

Belfius Mons-Hainaut - Demir İnşaat Büyükçekmece

Belfius Mons-Hainaut - Demir İnşaat Büyükçekmece maçı hangi kanalda

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