FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu karşılaşmalarında Belfius Mons-Hainaut - Demir İnşaat Büyükçekmece karşı karşıya gelecek. Basketbolda heyecanlı geçecek karşılaşma öncesi Büyükçekmece 1. sırada yer alırken, Belfius Mons-Hainaut 2. sırada yer alıyor. Peki, Belfius Mons-Hainaut - Demir İnşaat Büyükçekmece maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Belfius Mons-Hainaut basketbol takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu'nda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk edecek. Mons Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.
Oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan mavi-beyazlılar, grupta averajla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçını kaybetmesine rağmen diğer 3 karşılaşmadan galip ayrılan Belfius Mons-Hainaut ise averajla 2. sırada bulunuyor.
Belfius Mons-Hainaut oynadığı son 5 maçta 409 sayı atarken, potasında 356 sayı görmüştür.
Demir İnşaat Büyükçekmece oynadığı son 5 maçta 410 sayı atarken, potasında 405 sayı görmüştür.
Belfius Mons-Hainaut - Oyuncu İstatistikleri
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Christopher Jones
|26,5
|12,5
|3,8
|3,3
|Garlon Green
|24,0
|12,8
|5,0
|2,5
|Juvonte Reddic
|23,5
|14,8
|5,3
|0,3
|Tre Demps
|23,3
|9,8
|1,8
|3,0
|Idris Lasisi
|23,0
|4,8
|2,0
|4,3
|Matthew Tiby
|22,5
|10,0
|8,8
|1,3
|Justin Cage
|19,0
|2,3
|2,3
|1,3
|Xavier Francois
|12,5
|2,5
|2,3
|0,5
|Brieuc Lemaire
|12,0
|4,3
|0,5
|1,0
|Mathieu Houdart
|8,3
|2,3
|1,7
|0,3
|Zaccharie Mortant
|7,0
|2,5
|1,0
|0,0
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Bracey Wright
|29,7
|18,3
|4,0
|6,3
|Vlad Moldoveanu
|27,0
|9,3
|7,0
|1,3
|Vojdan Stojanovski
|26,5
|9,3
|3,3
|2,3
|Erving Walker
|26,3
|12,5
|2,0
|4,3
|Diamon Simpsons
|19,5
|10,0
|5,3
|1,0
|Merthan Mutlu
|19,0
|4,3
|1,8
|1,5
|Evaldas Kairys
|18,8
|10,8
|5,3
|0,3
|Oğulcan Baykan
|15,0
|6,3
|0,8
|1,8
|Burak Yıldızlı
|14,8
|6,3
|3,3
|0,5
|Melih Yıldız
|9,3
|1,3
|1,5
|0,0
|Burak Selen
|7,0
|0,0
|1,7
|1,0
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