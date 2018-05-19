Fenerbahçe Doğuş’un üst üste 4. kez yer aldığı THY Euroleague Dörtlü Finali’nin düzenlendiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad, taraftarların akınına uğradı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, sarı-lacivertli seyirciler, önceki gün ve dün Belgrad sokaklarını doldururken, zaman zaman yaptıkları tezahüratlarla da yeri göğü inlettiler ve ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı. 10 bin seyirci kapasiteli Stark Arena’da da Fenerbahçe, en büyük kalabalığı oluşturdu. Şehrin hemen hemen tamamında Fenerbahçeli taraftarları görmek mümkün olurken, Belgrad’a 5 binin üzerinde basketbolseverin geldiği öğrenildi. Taraftarlar, özellikle Obradovic lehine tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara Sırp vatandaşlar da eşlik etti.

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