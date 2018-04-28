Dün akşam oynanan karşılaşmalarda İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımı eleyen ve Fenerbahçe Doğuş ve Yunanistan'ın Olympiakos takımını eleyen Zalgiris Kaunas Final-Four'a kalan ilk takım olmuştu.



Bugün ise Rusya'nın Khimki takımını deplasmanda 89-88'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1'e getiren CSKA Moskova ve Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 89-82 skorla mağlup edip seride durumu 3-1 yapan Real Madrid Final-Four'a kalan son iki takım oldu.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU



18 Mayıs tarihinde oynanacak yarı final mücadelelerinde eşleşmeler şöyle:



Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas



Real Madrid - CSKA Moskova