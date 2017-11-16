Belgrad Ormanı'ndaki kumar çadırı drone ile görüntülendi

İstanbul'da Belgrad Ormanı içinde kurulan kumar çadırına önceki gece Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. Çadırda kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalanırken, çete üyesi bir kişi de gözaltına alındı.

Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.

KUMAR ÇADIRI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Habertürk Haber Merkezi, operasyon düzenlenen Belgrad Ormanı kuytusundaki kumar çadırını drone ile görüntüledi.

belgrad ormanı

kumar çadırı