Belgrano - Atletico Temperley maçı öncesi rakamlar

Belgrano ve Atletico Temperley, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. 40 puanlı Belgrano 12. sırada bulunuyor, Atletico Temperley 20 puana sahip ve 25. sırada. Ev sahibi Belgrano, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Temperley, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da Belgrano kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Atletico Temperley kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Belgrano önceki hafta Rosario Central mücadelesinde 0-2 yenildi.

Atletico Temperley, Quilmes karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Belgrano, 14 gol attı ve 6 gol yedi.

Atletico Temperley ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Temperley, 7 gol atarken 20 gol yedi.