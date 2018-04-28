Belgrano - Colon maçı öncesi rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Belgrano ile Colon, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. 37 puanlı Belgrano 13. sırada bulunuyor, Colon 37 puana sahip ve 11. sırada. Belgrano, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Colon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 630. İddaa'da Belgrano kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Colon kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Belgrano son hafta oynanan Huracan maçında 0-0 berabere kaldı.

Colon ise River Plate karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 7 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Belgrano, 13 gol attı ve 6 gol yedi.

Colon, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Colon, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.