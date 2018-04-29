Belgrano - Colon maçı öncesi rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Belgrano ile Colon, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Belgrano 37 puanla 13. sırada, Colon 37 puanla 11. sırada bulunuyor. Belgrano son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Colon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 630. İddaa'da Belgrano kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Colon kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Belgrano önceki hafta Huracan mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Colon ise River Plate maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 7 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Belgrano, 13 gol attı ve 6 gol yedi.

Colon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Colon, 11 gol atarken 8 gol yedi.