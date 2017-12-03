Belhanda Beşiktaş derbisinde sınıfta kaldı

Galatasaray'da, Beşiktaş karşısındaki zorlu 90 dakikada Belhanda’dan çok şey bekleniyordu. Ancak Faslı yıldız tıpkı son maçlarında olduğu gibi derbide de hayalet gibi sahada dolanıp durdu. Ne bir pas attı, ne de pozisyona girebildi. Yerini Selçuk’a bırakan Belhanda sosyal medyada büyük tepki aldı.



‘TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM´

Beşiktaş maçında biraz ayakta kalan oyunculardan biri Feghouli’ydi... Sarı-Kırmızılı futbolcu 90 dakika sonunda, “İlk yarı iyi oynadık. Fırsatları değerlendiremedik. Taraftarlardan özür diliyorum. Daha çok çalışıp performansımızı artırmaya çalışacağız” diye konuştu.

Younès Belhanda

Beşiktaş Galatasaray derbisi