Belhanda'nın yerine Selçuk İnan

Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğe rağmen ezeli rakipleriyle 8 puanlık farkı koruyan Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanını kayıpsız geçip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, hafta boyunca gerçekleşen idmanlarda oyuncularından derbiyi unutarak bu maça odaklanmalarını isteyen teknik direktör İgor Tudor, kafasındaki ilk 11’i belirledi. Derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Younes Belhanda’nın yerine oynatacağı isim konusunda Selçuk İnan ve Rodrigues arasında gelgitler yaşayan Hırvat teknik adam son kararını “tecrübe”den yana kullandı.
İLK KEZ 11’DE ÇIKACAK
Konya deplasmanında sakatlanan Rodrigues’in yerine girdikten sonra Kaptan’ın gösterdiği performansı beğenen Tudor, idmanlarda da oldukça istekli olan Selçuk’u, Trabzon’da bu sezon ilk kez 11’de sahaya süreceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta oynanan F.Bahçe derbisinde sakatlıktan dönen Tolga Ciğerci’yi 11’de görevlendiren genç hocanın, Selçuk’u sonradan oyuna dahil etmeyi düşündüğü, ancak Serdar Aziz’in maçın başındaki sakatlığı ve Belhanda’nın kızarmasıyla hesaplarının altüst olduğu bildirildi.
DURSUN ÖZBEK, FLORYA'YA KAMP KURDU
Başkan takımı bir dakika olsun yalnız bırakmıyor. Çarşamba günkü idmanı izleyen başkan Dursun Özbek, dünkü çalışmayı da takip etti. Sarı-Kırmızılılar, bu sabah yapılacak antrenmanın ardından öğleden sonra Trabzon’a gidip dinlenmeye çekilecekler.
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