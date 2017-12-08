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Gazete Habertürk'ün Independent kaynaklı haberine göre, ABD’de çok sayıda kadın Bella Hadid, Kendall Jenner, Jennifer lopez veya Angelina Jolie gibi kalça, kol ve bacaklara sahip olabilmek için “tightlighting” adı verilen estetik cerrahi müdahaleye razı oluyor.