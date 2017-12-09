21 yaşındaki Bella Hadid Hadid, ABD Başkanı Donald John Trump’ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmasından sonra başlayan protesto gösterilerine duyarsız kalmadı.
Aslında Londra'da düzenlenen bir etkinliğe konuk olan Hadid, onun öncesinde protesto gösterisine katıldı.
Hadid'in koruması top modelin yanından bir an olsun ayrılmadı.
Bella Hadid'i yanlarında gören Filistin asıllı protestoculardan bazıları top modelle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bella Hadid, dün de Mescid-i Aksa'nın bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşarak "Aslında mükemmel sözlerle ifade edebilmek amacıyla bu fotoğrafı paylaşmak için bekliyordum. Ama anladım ki böylesine adaletsiz bir durumu ifade edebilecek mükemmel söz yok. Çok çok acı bir gün. Haberleri seyredip Filistin halkının acısını görmek beni ağlatıyor" notunu yazmıştı.
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