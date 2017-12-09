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Bella Hadid, dün de Mescid-i Aksa'nın bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşarak "Aslında mükemmel sözlerle ifade edebilmek amacıyla bu fotoğrafı paylaşmak için bekliyordum. Ama anladım ki böylesine adaletsiz bir durumu ifade edebilecek mükemmel söz yok. Çok çok acı bir gün. Haberleri seyredip Filistin halkının acısını görmek beni ağlatıyor" notunu yazmıştı.