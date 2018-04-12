Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Bella Hadid, stiliyle ilgili sorulara “Güzellikle ilgili benim kadar özgüvensizlik yaşayan biri daha olmamıştır. Kaşlarım ve kilom üzerine her zaman endişelerim olmuştu. Ancak mesele kesinlikle insanın kendisiyle barışık ve cesur olması” yanıtını verdi.

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