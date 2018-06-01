Bella Hadid'den estetik açıklaması

Moda dünyasının en çok merak edilen konularından biri de Bella Hadid'ni yüzünde estetik olup olmadığı. Her ne kadar geçmişte çekilen pozları onu pek doğrulamasa da Hadid yüzüne hiç estetik yaptırmadığını ileri sürüyor