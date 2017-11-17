Bella Hadid ile The Weeknd yeniden birlikte mi?

Podyumların aranan ismi Bella Hadid ile The Weeknd, geçtiğimiz kasım ayında ilişkilerini noktalamıştı. Selena Gomez'le yeni bir aşka yelken açan 27 yaşındaki rapçi, ekim ayında ABD'li şarkıcıdan da ayrılmıştı.



Selena eski sevgilisi Justin Bieber’a geri dönerken, The Weeknd cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.



Başarılı rapçi, 21 yaşındaki eski aşkı Bella Hadid’in New York’taki apartman dairesinden çıkarken görüntülendi.



Magazin gündemine bomba gibi düşen bu görüntü, "Eski aşk yeniden canlandı" yorumlarına neden oldu.

Bella Hadid

The Weeknd