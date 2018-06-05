BBC'nin haberine göre, bu uzun maratona Japonya'dan başlayan 51 yaşındaki Lecomte, ABD'nin batı sahiline varana kadar 6 ayı aşkın süre günde 8 saat suda kalacak.

İklim değişikliğine dikkati çekmek isteyen Lecomte'yi, yolculuğu sırasında köpek balıkları, deniz anaları, fırtına ve çok düşük deniz suyu sıcaklıkları gibi zorluklar bekliyor.

Bir grup bilim adamının da 9 bin kilometre sürecek yolculuk sırasında ağır egzersizin kalp üzerindeki etkisi, plastik atığı ve Fukuşima nükleer felaketinin okyanusa verdiği zarar konusunda araştırma yapacağı belirtildi.

ABD'de yaşayan Lecomte'nin hedefi için her gün açık havada saatlerce antrenman yaptığı, zihnini bu uzun yolculuğa çeşitli egzersizlerle hazırladığı ve yolculuğu sırasında enerjisini üst seviyede tutmak için günde katı bir şeker diyetiyle 8 bin kalori tüketmeyi planladığı kaydedildi.

Lecomte, 1998'de 73 günde 6 bin 400 kilometre yüzerek Atlantik'i geçmişti.