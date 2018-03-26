Palandöken, yaptığı açıklamada, daha önce bazı sektörlerde uygulanan ÖTV ve KDV indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ocak ayında beyaz eşya satışlarının yüzde 17 düştüğüne dikkati çeken Palandöken, bu durumun önüne geçmek için başta beyaz eşya ve mobilya olmak üzere birçok sektörde vergi indirimi getirilmesini talep etti. Palandöken, vergi indirimlerinin ekonomik canlanmaya büyük faydası olacağını, bunun da vergi gelirlerini artıracağına işaret etti.

Palandöken, ekonomik büyüme hızının sürdürülebilir olabilmesi için farklı sektörlerde de vergi indirimlerinin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Beyaz eşya, mobilya ve inşaattaki vergi indirimlerinin geçtiğimiz yıl ekonomiye olumlu etkisini hep birlikte gördük. 2018'de vergi indirimlerine yeni sektörler ilave edilerek devam edilmelidir. Otomotivde yapılan ÖTV indirimi daha da genişletilmeli ve elektronik eşya gibi sektörlerde de ÖTV ve KDV indirimlerine gidilmeli" ifadelerini kullandı.