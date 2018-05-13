Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın her sene olduğu gibi bu ramazanı da dört gözle beklediğini söyledi. Ramazan ayında vatandaşların diğer dönemlere göre daha fazla alışveriş yaptığını belirten Palandöken, özellikle tatlı, unlu mamuller ve şarküteri gibi gıda sektörlerinde satışlarda artış olduğunu bildirdi.

Palandöken, ramazandaki hareketliliğe bayram ikramiyelerinin de eklenmesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Emeklilere verilecek bin liralık bayram ikramiyesi haberi piyasada şimdiden hareketlilik sağladı. 12 milyon emeklimize Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye verilmesi her kesim açısından sevindirici. Ramazan Bayramı öncesi ilk ikramiyelerin verilmesiyle piyasalarda bir hareketlilik bekliyoruz. Emekli vatandaşlarımız bu ikramiyelerle temel ihtiyaçlarını karşılarken piyasaya fazladan 12 milyar lira para girmiş olacak. Bu paranın piyasada dönmesiyle başta esnaf ve sanatkar olmak üzere birçok kesim rahat nefes alır."

"MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT"

Ramazanda tüketimi artan tatlı, şekerleme ve şarküteri ürünlerini kaçak piyasaya sürmek isteyen ramazan fırsatçılarına dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Alacağınız üründen önce, alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit edin. Alışverişinizi tanıdık esnaftan yapın" dedi.

Palandöken, birçok ürünün sağlığı tehdit eder boyuta geldiğine işaret ederek, "Bilhassa ramazanda artan merdiven altı üretimi gıda ürünlerini kesinlikle almayın ve yol kenarında araç arkalarında satılan ürünlerden uzak durun. Vatandaşımız olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalı" diye konuştu.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice de ramazanda lokantalar ve tatlıcılarda sabah ve öğlen saatlerinde yaşanan sessizliğin iftar vakitlerinde bozulduğunu ifade ederek, iftardaki toplu yemek rezervasyonları ve alışveriş yoğunluğunun esnafın gün içindeki kaybını telafi ettiğini anlattı.

Yenice, tatlıcıların ramazanda en çok çalışan sektörlerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Federasyonumuzun en önemli sektörlerinden olan tatlıcılığın önemi ramazan ayının gelmesiyle daha da artıyor. Bu hareketlilikten faydalanmak isteyen merdiven altı üretici de fırsattan istifade ederek piyasaya çıkıyor. Ramazan ayında insanların açlık isteklerini ve maddi imkansızlıklarını sömürerek 60-70 liraya satılacak tatlıyı üçte bir fiyatına satıyorlar. İçinde her türlü sağlıksız katkı maddesi bulunan, ısı şurubuyla yapılmış, mideyi rahatsız eden bu tatlılarla aslında insanları zehirliyorlar. Bunların sektörümüzle hiçbir alakası yoktur."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin bu konudaki denetimleri artırması gerektiğini vurgulayan Yenice, tüketicinin de bu konuda bilinçlenmesinin önemine dikkati çekti.

"KAHVE FİYATLARINDA ARTIŞ YOK"

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Hamdi İncegül de temsil ettiği sektörün durağan bir dönemden geçtiğini ancak ramazan ayının piyasayı canlandıracağını söyledi. Bu durağanlıkta mallarını ucuza temin eden marketlerin de etkisinin bulunduğuna dikkati çeken İncegül, şunları kaydetti:

"Büyük marketler fiyatları düşürüyor, bu haksız rekabete sebep oluyor. Kimse raf ömrüne ve bayatlama durumuna bakmadan marketlerden paketli kuru kahve alıyor. Kuru kahvenin bizde şu an kilogramı 50 lira, 100 gramı 5 lira. Kahve ithal olduğu için dolar arttıkça bizim fiyatlarımız da artıyor."

İncegül, kuru kahve fiyatlarında ramazanda bir artışın yaşanmayacağını belirtti. Emeklilere bayram ikramiyelerini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan İncegül, "Bayram ikramiyeleri muhakkak piyasayı canlandıracak. Emeklinin cebine giren artı bir para, hem tüketim kalemlerindeki çeşitliliği hem de miktarını artırır" dedi.