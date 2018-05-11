Benfica B - Porto II maçı öncesi rakamlar

Portekiz 2.Lig maçında Benfica B ile Porto II, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:15. Benfica B 46 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Porto II 58 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Benfica B, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Porto II son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 188 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Benfica B kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Porto II sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Benfica B son hafta oynanan Vitoria Guimaraes B maçında 3-2 yenildi.

Porto II ise Academica maçında 2-1 yenildi.

Benfica B, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 30 gol yedi.

Porto II ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Porto II, 18 gol atarken 30 gol yedi.