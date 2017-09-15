Benfica'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iftira!

Benfica ile Porto arasında büyük gerginlik! Portekiz'in iki büyük kulübü Benfica ile Porto arasında yaşanan gerginlik televizyon ekranlarına da yansıdı. Benfica TV'nin listesinde Türkiye'den de iki takımın adı geçti.

Sporx'te yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Benfica Kulübü'nün resmi televizyonu olan Benfica TV'deki ''Pointed Spears'' adlı programda, Porto'nun da adının geçtiği bir liste yer aldı. Benfica TV'deki yayında Porto'nun de yer aldığı listeden ''Avrupa'da adı en çok yolsuzlukla anılan kulüpler'' ifadeleriyle bahsedildi. Listenin ilk sırasında Fransa'dan Marsilya, ikinci sırasında İtalya'dan Juventus, üçüncü sırasında ise Portekiz'den Benfica'nın ezeli rakibi Porto yer aldı. Yayınlanan bu listede Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de yer verildi. Benfica TV'deki programda listenin Daily Mail kaynaklığı olduğu belirtilse de, sunucu bu listenin Daily Mail tarafından henüz yayınlanmadığını ifade etti.

PORTO KULÜBÜ'NDEN BİR AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan programın ardından Benfica Kulübü'ne büyük bir tepki gösterilirken, adı geçen kulüplerin Benfica Kulübü'ne dava açabileceği de belirtildi. Portekiz basınında da geniş yer bulan haber sonrası Porto da resmi internet sitesinden bir duyuru yaptı. Porto'nun yaptığı açıklamada yayınlanan haberin gerçekle bir ilgisi olmadığı ve Porto Kulübü'ne verilmek istenen zarar nedeniyle gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

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