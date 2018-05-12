Benfica - Moreirense rakamlar

Portekiz Premier Lig maçında Benfica ile Moreirense, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 78 puanlı Benfica 2. sırada bulunuyor, Moreirense 32 puana sahip ve 14. sırada. Benfica son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Moreirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 538 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Benfica kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.75, Moreirense sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Benfica önceki hafta Rio Ave mücadelesinde 2-0 kazandı.

Moreirense ise Braga maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Benfica, 46 gol attı ve 9 gol yedi.

Moreirense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Moreirense, 14 gol atarken 29 gol yedi.