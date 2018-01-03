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Talisca’yı iyi bir rakama satmayı düşünen ancak sözleşme gereği pay hakkı bulunan Beşiktaş’ı devre dışı bırakmak isteyen Portekizli kulüp, “Talisca’nın yerine Rafa Silva’yı size iki yıllığına bedelsiz kiralayalım, sizde parlasın. Onu başka takıma sattığımızda da size çok iyi bir pay verelim” önerisini yaptı.