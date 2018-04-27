Benfica - Tondela sahaya çıkıyor

Portekiz Premier Lig maçında Benfica ile Tondela, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:15. Benfica 77 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Tondela 35 puanda ve 10. sırada. Benfica son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Tondela, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 384. İddaa'da Benfica kazanır 1.60, berabere biter 4.20, Tondela kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Benfica önceki hafta Boavista mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Tondela ise Braga maçında 2-0 kazandı.

Benfica, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Benfica, kendi sahasında 44 gol attı, 6 gol yedi.

Tondela ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tondela, 11 gol atarken 15 gol yedi.