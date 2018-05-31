Ülkenin prestijli televizyon kanalı SIC'nin, adı gizli tutulan bir tanığın ifadelerine dayandırdığı haberinde, 2015-16 sezonunun sondan bir önceki haftasında Benfica'nın deplasmanda Maritimo'yu 2-0 yendiği maç öncesi rakip takım oyuncularına para ödendiği iddia edildi.

Haberde Benfica yetkililerinin bazı Maritimo futbolcularına maçı kaybetmeleri halinde 40.000 euro ödeme, bazılarına ise sezon sonu Benfica'ya transfer edilme vaadinde bulunduğu öne sürüldü.

SIC'nin özel dosyasında, o sezon Benfica'nın şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Sporting Lizbon hakkında da iddialar yer alıyor. Sondan bir önceki hafta Benfica'nın sadece 2 puan gerisinde yer alan Sporting'de de kulüp temsilcilerinin Maritimo futbolcularıyla irtibat kurduğu iddia edilirken, Benfica'yı mağlup etmeleri halinde takıma toplam 400 bin euro ödemeyi teklif ettikleri ileri sürüldü. Haberde ayrıca, Sporting Lizbon Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bizzat Maritimo kalecisi Romain Salin ile görüşerek, Benfica karşısında kalesini gole kapatması durumunda 150 bin euro ödeme vaadinde bulunduğu belirtiliyor.

İddialar karşısında kulüplerden henüz bir açıklama gelmezken, Portekiz Futbol Federasyonu'nun harekete geçip geçmeyeceği de merak konusu.

Benfica hakkında daha önce yine 2015-16 sezonundaki Rio Ave deplasmanında 1-0 kazanılan maç öncesi rakip takımdaki dört oyuncuya para ödendiği iddiası ortaya atılmış, bunun üzerine Portekiz Savcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı. (NTV Spor)