HT Magazin'de yer alan habere göre, sevenleriyle buluşacak olan şarkıcı, özel repertuvarının yanı sıra, dans ve ışık şovlarından oluşan bir performans sergileyecek. Popçu, yakında da Türkiye turnesine çıkacak.

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