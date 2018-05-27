Cadde'nin haberine göre, Selim Selimoğlu’yla evliliğe ilk adımı atıp, nişanlanan şarkıcı, “Çok şükür her şey yolunda gidiyor. Eylül ayında düğünümüz olacak. Yurt dışında evlenmeyi düşünmüyoruz. Ülkemizde nikah masasına oturacağız. Hazırlıklara başladık. Bir yandan çalışıp, diğer yandan da düğün için koşturuyoruz” açıklamasını yaptı.

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